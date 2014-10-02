В Україні пропонують створити професійну армію у 150 тисяч бійців

А саме - пропозиції стосуються створення професійної армії та потужного резерву, перетворення добровольчих батальйонів у сили спеціального призначення.

Про це сьогодні на прес-конференції у виборчому штабі партії «Народний фронт» заявив координатор Військової Ради, підполковник запасу Дмитро Тимчук.

«Ми зараз розуміємо, що той стан, у якому перебуває силовий сектор, він не відповідає вимогам сьогоднішнього дня», - сказав він.

«За логікою подій ми готуємо свої пропозиції щодо протидії агресії Російської Федерації. Потенціали військові та економічні України і Росії порівнювати достатньо складно, тому ми маємо бути готові дати асиметричну відповідь. Під цим поняттям ми розуміємо мілітаризацію України, тобто підготовку населення щодо відповіді на військову агресію», - заявив Тимчук.

«У нашому баченні рецепт побудови сектора національної безпеки полягає у створенні професійної армії чисельністю 150 тисяч, і потужного резерву - десь 500 тисяч. При цьому територіальна оборона буде прив’язана до територіальних адміністративних одиниць і полягатиме у двох компонентах – резерв для ЗСУ і Національної гвардії», - наголосив координатор Військової ради «Народного фронту».

Передбачається, що Національна гвардія не лише допомагатиме підтримувати порядок всередині країни, а й забезпечуватиме контроль на прикордонних територіях.

«Ми прийшли до висновку, що той формат охорони кордону, який був до цього, нам не підходить. Ми бачили, що яка ситуація виникла на кордоні Луганської і Донецької областей, і як потім там опинилися озброєні найманці і озброєння з Росії. Все це свідчить, що прикордонна служба була не готова для протидії таким вторгненням», - зазначив Тимчук.

На його думку, саме у такому новому форматі – прикордонна служба і Нацгвардія - має бути захист кордонів з Росією і Придністров’ям.

Окремо координатор Військової Ради «Народного фронту» наголосив і на обов’язковій військовій освіті населення, яка має складатись із трьох етапів: базового – шкільного, другого, коли отримуватимуть практичну підготовку і «третій етап – це коли ти вибираєш, резерв національної Гвардії чи резерв Збройний сил», - наголосив Тимчук.