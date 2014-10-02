В Україні пропонують створити професійну армію у 150 тисяч бійців

16:33, 02 жовтня 2014
Політика
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За підсумками другого засідання Військової Ради представники силових структур,  командири добровольчих батальйонів, офіцери спецслужб, які входять до цього органу,  розробили ряд пропозицій побудови сектору військової  безпеки.

В Україні хочуть створити професійну армію / Фото УНІАН

А саме  - пропозиції стосуються створення професійної армії  та потужного резерву, перетворення добровольчих батальйонів у сили спеціального призначення.

Про це сьогодні на прес-конференції  у виборчому штабі партії «Народний фронт» заявив координатор  Військової  Ради, підполковник запасу Дмитро Тимчук.

«Ми зараз розуміємо, що той стан, у якому перебуває силовий сектор, він не відповідає вимогам сьогоднішнього дня», - сказав він.

«За логікою подій ми готуємо свої  пропозиції  щодо протидії агресії  Російської Федерації. Потенціали військові та економічні України і Росії порівнювати  достатньо складно,  тому ми маємо бути готові дати асиметричну відповідь. Під цим поняттям ми розуміємо мілітаризацію України, тобто підготовку населення щодо відповіді на військову агресію», - заявив Тимчук.

«У нашому баченні рецепт побудови сектора національної  безпеки полягає у створенні професійної  армії чисельністю  150  тисяч, і потужного резерву  - десь 500 тисяч. При цьому територіальна оборона буде прив’язана до територіальних  адміністративних  одиниць і полягатиме у двох  компонентах – резерв для ЗСУ і Національної  гвардії», - наголосив координатор Військової  ради «Народного фронту».

Передбачається,  що Національна гвардія не лише допомагатиме підтримувати порядок всередині країни,  а й забезпечуватиме контроль на прикордонних  територіях.

«Ми прийшли до висновку,  що той формат охорони кордону, який був до цього, нам не підходить. Ми бачили, що яка ситуація виникла на кордоні Луганської  і Донецької  областей, і як потім там опинилися озброєні найманці і озброєння з Росії. Все це свідчить,  що прикордонна служба була не готова для протидії таким  вторгненням», - зазначив Тимчук.

На його думку, саме у такому новому форматі – прикордонна служба і Нацгвардія -  має бути захист кордонів  з Росією і Придністров’ям.

Окремо координатор Військової Ради «Народного фронту» наголосив і на обов’язковій військовій освіті населення, яка має  складатись із трьох  етапів: базового – шкільного, другого, коли отримуватимуть практичну підготовку і «третій етап – це коли ти вибираєш, резерв національної Гвардії  чи резерв Збройний сил», - наголосив Тимчук.

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