Існування іменних партій в Україні є неприйнятним - політтехнолог

Про це під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1», сказав політтехнолог, директор зі стратегічного планування агентства «Гайдай.com» Сергій Гайдай.

Він зазначив, що «створення іменних блоків на виборах показує недолугість нашого виборця». «Я б тільки за те, що блоки називаються партія Ляшка, блок Порошенка, навіть Громадянська позиція стала тепер іменним блоком, просто би викреслював цих людей з політики», - додав він.

Гайдай вважає, що президент Порошенко навіть опосередковано не мав брати участь в парламентських виборах. «В нього є всі повноваження і нехай їх виконує, а він демонструє як колись Кучма і Янукович, що він хоче більшої влади, тому що він хоче свою більшість в парламенті, свій уряд і свого прем’єр-міністра».

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«Але це неправильно. Прем’єр-міністр не повинен залежати від президента», - додав він. Гайдай зазначив, що президент України не має презентувати економічні реформи, бо це не є його питаннями, оскільки в Конституції України, ці функції має виконувати уряд.