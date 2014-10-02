ЦВК відмовила в реєстрації 819 кандидатам в народні депутати - ОПОРА

Про це під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1», повідомила координатор громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

За її словами, «зареєстровано 6 тис. 627 кандидатів, а відмовлено 819».

Експерт зазначила, що «в 99% немає жодних зауважень до ЦВК, тому що закон чітко встановлює правила подачі документів, зміст, об’єми та інші аспекти».

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Айвазовська зазначила, що «перша за рейтингом відмова – це коли кандидати не підписали заяву, в якій зобов’язувались відмовитись від представницького мандату або іншої діяльності, яка не сумісна з мандатом народного депутата».