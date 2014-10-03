На кордоні з Придністров'ям українці копають протитанкові рови

По той бік кордону - так званий миротворчий контингент Росії.

Україна остерігається диверсій та провокацій. Тому й вирішено укріплювати кордон, повідомляє ТСН.

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Земляні споруди повинні не лише зупинити диверсантів. Тут у разі необхідності можна буде тримати оборону і вести бої.

Поки ж 50-кілометрова ділянка кордону із невизнаною республікою фактично перетворюється на суцільний протитанковий рів завширшки три метри.