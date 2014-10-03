На кордоні з Придністров'ям українці копають протитанкові рови
10:54, 03 жовтня 2014Політика
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На Вінниччині на кордоні з невизнаною республікою Придністров'я (Молдова) копають протитанкові рови, бліндажі та землянки.
На кордоні з невизнаною республікою Придністров’я встановили додаткові блокпости
По той бік кордону - так званий миротворчий контингент Росії.
Україна остерігається диверсій та провокацій. Тому й вирішено укріплювати кордон, повідомляє ТСН.
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Земляні споруди повинні не лише зупинити диверсантів. Тут у разі необхідності можна буде тримати оборону і вести бої.
Поки ж 50-кілометрова ділянка кордону із невизнаною республікою фактично перетворюється на суцільний протитанковий рів завширшки три метри.
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