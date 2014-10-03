Кремль відмовився коментувати заяви про громадянство Януковича, Азарова і Пшонки

"Ми не будемо реагувати на ескапади радника міністра внутрішніх справ України", - сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков в ефірі радіостанції "Ехо Москви".

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У свою чергу Федеральна міграційна служба (ФМС) Росії також відмовилася коментувати інформацію про громадянство Віктора Януковича та кількох інших колишніх високопоставлених чиновників. "Без коментарів", - сказали в прес-службі ФМС Росії.

Як повідомляв УНІАН, радник МВС Антон Геращенко заявляв раніше, що президент Росії Володимир Путін надав російське громадянство Віктору Януковичу і Миколі Азарову.

Зазначимо, що прізвище Віктора Януковича ще не значиться в базі злочинців, розшукуваних Інтерполом. В українському бюро організації повідомили, що генеральний секретаріат Інтерполув Ліоні продовжує вивчати можливість застосування каналів для його розшуку.

За словами директора українського бюро Інтерполу Василя Неволі, для того, щоб Інтерпол оголосив Віктора Януковича, потрібно надати переконливі докази того, що правопорушення носить кримінальний, а не політичний характер.