Колишній "беркутівець" вкотре не з’явився на засідання суду

Як передає кореспондент УНІАН, у засіданні суду оголошено перерву на 20 хвилин.

Наступне засідання пройде в закритому режимі.

Представник прокуратури поінформував колегію суддів про те, що Садовника не вдалося доставити до зали суду, оскільки за місцем його перебування ніхто не відчинив двері, хоча електронний браслет, який за рішення Печерського суду, підозрюваний має носити на собі, показував, що він має знаходитися у цьому помешканні.

Читайте такожСуд постановив примусово доставити в суд екс-командира "Беркута"Своєю чергою адвокат Садовника запропонував перенести судове засідання на понеділок, 6 жовтня, щоб він зміг встановити місце знаходження свого підзахисного.

Після цього «майданівці» та родичі потерпілих у справі почали скандувати: “Ганьба!” на адресу захисника Садовника.

Суд оголосив перерву на 20 хвилин, заявивши, що наступне засіданні відбудеться у закритому режимі, тобто без вільних слухачів, представників ЗМІ, а лише за участі сторін судового процесу.