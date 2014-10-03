Мінськ не визнає ЛНР і ДНР - Лукашенко

Про це Лукашенко сказав в інтерв'ю Euronews.

На запитання "чи були б Ви готові визнати Донецьку народну республіку і Луганську народну республіку?" Лукашенко відповів:

"Ні, ні, але ми ж дотримуємося зовсім іншої позиції. Ми не хотіли б руйнування Української держави. Тут багато кажуть, що колись там Крим «неправильно» відійшов до України, що це територія споконвічно російська, і так далі... Це неправильний підхід".

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Раніше Лукашенко заявляв про свою готовність надіслати білоруських миротворців у зону АТО.