Мінськ не визнає ЛНР і ДНР - Лукашенко
21:52, 03 жовтня 2014Політика
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Президент Білорусі Олександр Лукашенко рішуче заперечує можливість визнання терористичних республік.
Лукашенко не збирається визнавати ДНР і ЛНР / УНІАН
Про це Лукашенко сказав в інтерв'ю Euronews.
На запитання "чи були б Ви готові визнати Донецьку народну республіку і Луганську народну республіку?" Лукашенко відповів:
"Ні, ні, але ми ж дотримуємося зовсім іншої позиції. Ми не хотіли б руйнування Української держави. Тут багато кажуть, що колись там Крим «неправильно» відійшов до України, що це територія споконвічно російська, і так далі... Це неправильний підхід".
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Раніше Лукашенко заявляв про свою готовність надіслати білоруських миротворців у зону АТО.
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