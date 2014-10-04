У Маріуполі сьогодні почнуть визначати межі буферної зони

Про це повідомляє Маріупольська міськрада.

Згідно з повідомленням, місія прибула до Маріуполя ввечері 2 жовтня.

До її складу увійшли представники України, Росії та ОБСЄ. Завдання місії - визначення меж 30-кілометрової буферної зони, яка розділить конфронтуючі сторони відповідно з домовленостями, досягнутими в Мінську.

Міська рада Маріуполя організувала зустріч представників місії та розміщення в готелі, забезпечила їх транспортом. Крім того, співробітникам місії надали приміщення для роботи та всю необхідну оргтехніку.

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Як повідомляв УНІАН, 19 вересня учасники Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України підписали Меморандум про реалізацію протоколу від 5 вересня, який складається з 9 пунктів.

Серед іншого, меморандум передбачає відвід великокаліберної зброї на відстань не менше 15 км з кожного боку і режим припинення вогню.