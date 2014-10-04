Джемілєв: Росія прагне вигнати кримських татар з окупованого півострова

Про це сказав сьогодні на прес-конференції у Варшаві лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, передає кореспондент УНІАН.

"Мені це нагадує події першої окупації Криму росіянами в 1783 році, коли було створено такі умови, якими людей змушували емігрувати", - сказав він, описуючи нинішню ситуацію.

Джемілєв зазначив, що останнім часом окупаційна влада активізувала репресії проти кримських татар, зазначивши, що лише за 2 останні тижні проведено понад 40 обшуків шкіл, мечетей та приватних будинків кримських татар та лише за тиждень зникло 5 людей.

При цьому, за його словами, росіяни поводяться дуже брутально та принижують людей під час своїх операцій, що рано чи пізно може призвести до ще більшого загострення ситуації.

"У нас складається враження, що вони хочуть спровокувати якийсь кровопролитний конфлікт, аби могти фізично розправлятися з кримськими татарами", - сказав він, зазначивши, що російська влада прямо називає кримських татар "п"ятою колоною" та неофіційно говорить, що вони стануть першою жертвою після можливої військової кампанії росіян для "пробиття" наземного коридору в Росію.

За його словами, влада вже складає списки людей, які "повинні зникнути у першу чергу".

Він зауважив, що росіяни накопичили на півострові 40 тисяч військових з сучасною наступальною технікою, що може бути використана в операції для того, аби з'єднати Крим сухопутним коридором з РФ.

"Відкрито кажуть про скору війну з Україною", - зауважив Джемілєв .

Він також розповів, що російська влада склала список із 2600 заборонених книжок, назвавши це "маразмом з СРСР", про який кримські татари не пам'ятали відколи Україна здобула незалежність.

"Кожна більш-менш інтелігентна сім'я є під загрозою, бо може виявитись, що у них є така книжка, бо насправді не знають, які книжки були внесені до цього списку", - сказав він.

За його словами, окупаційна влада теж присікає будь-які спроби говорити про незаконну анексію Криму, за зібрання більше трьох людей карає штрафами та "дуже розізлилась" через те, що кримські татари бойкотували проведені 16 вересня цього року вибори в Криму.

Читайте такожРосія скупчує війська у Криму і готує вторгнення в Україну - ДжемілєвДжемілєв не виключив, що останні репресії можуть бути пов'язані з цим останнім фактом, зауваживши, що акцію кримських татар підтримали й інші мешканці півострову. За його даними, у голосуванні насправді взяло на 10-15% менше виборців, ніж офіційно заявила окупаційна влада, яка повідомила про 45%-ву явку.

Лідер кримськотатарського народу зауважив, що президент Росії Володимир Путін ще у березні цього року обіцяв йому збільшення представництва кримських татар в органах влади, надання статусу державної кримськотатарській мові та вирішення соціальних пільг в обмін на визнання легальності анексії півострова.

Джемілєв наголосив, що кримські татари не "торгують батьківщиною" та "знають ціну обіцянок росіян", наголосивши, що бачать своє майбутнє лише у складі України.

Він зауважив, що, за останніми даними, з півострова від моменту його окупації Росією у березні цього року виїхало 18-20 тисяч людей, половина з яких - кримські татари.

"Загроза, звичайно, є (масової еміграції через репресії росіян), але ми закликаємо, аби вони залишались, бо не можна втратити батьківщину, за яку ми так довго боролись", - сказав Джемілєв, коментуючи можливий подальший розвиток подій на півострові.