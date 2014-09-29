Лутковська звернулася до російського омбудсмена через вивезення в Росію сина Джемілєва

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, 28 вересня 2014 року батько підозрюваного, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв повідомив, що його сина Хайсера вивезли до Краснодарського краю Російської Федерації.

У своєму зверненні Лутковська зазначає, що у травні 2013 року щодо Хайсера Джемілєва було розпочато кримінальне провадження, яке здійснювалось відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, а сам підозрюваний перебував під вартою. До того ж кримінальне провадження було розпочато згідно з вимогами українського законодавства щодо подій, які відбувались у травні 2013 року, тобто задовго до окупації АР Крим. Більше того, Апеляційний суд міста Києва вже виніс вирок у справі і постановив звільнити Хайсера Джемілєва з-під варти.

Читайте такожДо будинку викрадених татар з'їхалися люди з усіх регіонів окупованого Криму«З метою тиску на Мустафу Джемілєва, якому заборонено в’їзд на територію РФ, його сина фактично тримають заручником. Щодо Хайсера Джемілєва, як і тисяч інших громадян України, всупереч вимогам міжнародного права було поновлено кримінальне провадження та розпочато переслідування за нормами російського законодавства», – зазначила Лутковська у своєму зверненні.

Український Омбудсман також звернула увагу російської колеги на те, що всупереч вимогам статей 5, 6 та 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Хайсера Джемілєва позбавлено права на свободу та особисту недоторканність, права на справедливий суд та права на повагу до приватного і сімейного життя.

«Вказані дії окупаційної влади в АР Крим у справі Хайсера Джемілєва розцінюються як черговий прояв системи репресій відносно представників кримськотатарського народу з метою залякування громадян України та дискримінації кримськотатарського народу», – переконана Лутковська, яка наполягає на якнайшвидшому особистому втручанні Памфілової у справу Хайсера Джемілєва та вжиття вичерпних заходів з метою відновлення порушених прав.

*** За інформацією «Крим.Реалії», 28 вересня Мустафа Джемілєв повідомив, що його сина Хайсера вивезли з кримського СІЗО до Краснодарського краю Росії. «Його зараз вивезли до Росії, у Краснодарський край. Це для того, щоб завдати мені ще більшого болю. Тому що немає до нього доступу, адвокатів не допускають. Виявляється, вони будуть призначати йому адвоката», – сказав Джемілєв.

За його словами, є рішення Європейського суду з прав людини і рішення слідчих органів України, які вимагають звільнення Хайсера Джемілєва з-під варти.

Хайсера Джемілєва затримали 27 травня 2013 у дворі його будинку у Бахчисараї. Його звинувачують у вбивстві 44-річного будівельника Февзі Едема, який загинув від пострілу у голову.

Міліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство). У Меджлісі заявляють, що це було вбивство з необережності. Київський районний суд Сімферополя обрав Хайсеру Джемілєву запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Після анексії Криму Росією слідчі органи вирішили розслідувати цю справу заново. Водночас Апеляційний суд Києва розцінив дії Хайсера як вбивство з необережності і постановив звільнити його з-під варти. Європейський суд з прав людини також виніс рішення про звільнення Джемілєва-молодшого. Однак Росія відмовляється його виконувати.

Лідерові кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву надходили від представників президента Росії пропозиції зустрітися з Володимиром Путіним. Вони натякали, що у залежності від результатів розмови, утримуваний під арештом в анексованому Криму син Джемілєва буде звільнений, а самому Джемілєву відкриють дорогу до Криму.

На думку Мустафи Джемілєва, його сина тримають у заручниках, щоб отримати потрібну їм відповідь. Лідер кримськотатарського народу переконаний, що окупація Криму не триватиме довше п’яти років, і він зможе повернутися на батьківщину.