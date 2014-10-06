Через неякісні бронежилети у Донецькому аеропорту загинув офіцер

Осколок потрапив чоловікові в шию, перед тим пробивши наскрізь шийну пластину бронежилета. Точніше, тієї пластини там узагалі не виявилося. Через це й сталася трагедія.

Про це в ефірі ТСН.Тиждень розповів спеціальний кореспондент ТСН Олександр Моторний, який нещодавно відвідав це летовище.

За його словами, подібні поранення в шию через "фальшиві" бронежилети отримали ще кілька бійців, які із травня захищають аеропорт у Донецьку.

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"Хлопці, які захищають від травня летовище, кажуть, що в них було багато поранених і загинув один із офіцерів саме через смертельне поранення в шию. Осколок просто прошив цю захисну пластину. Коли сталося поранення, вони вирішили подивитися, що знаходиться в шийній ділянці бронежилета. Там мала стояти кевларова пластина, а виявилося, що її там немає", - наголосив Олександр Моторний.

Військові розповіли журналістові, що таких бронежилетів у війську чимало. Тож відповідною фальшивкою мають зайнятися правоохоронці.