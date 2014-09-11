Військовослужбовці забезпечені бронежилетами на понад 90%

Про це повідомив начальник фінансово-економічного управління Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України полковник Олександр Інжиєвський, йдеться у повідомленні на сайті Міністерства оборони.

"На даний час до збройних сил вже поставлено 27500 бронежилетів і 7100 кевларових шоломів. До кінця вересня кількість шоломів збільшиться до 10 тис., а бронежилетів - до 30745. Після цього замовлення буде продовжено ще на 10 тис. бронежилетів і 12 тис. кевларових шоломів", - повідомив полковник Олександр Інжиєвський.

Він розповів, що із ресурсу, виділеного Міністерству оборони із резервного фонду, на закупівлю товарів і послуг тилового призначення передбачено 3,8 млрд грн, із яких 2 млрд 79 млн грн. виділено наприкінці серпня цього року.

За його словами, на сьогоднішній день укладено 240 договорів на 3 млрд 84 млн грн, в тому числі 36 договорів на 1,674 млрд грн - на постачання пально-мастильних матеріалів, 64 договори на 997 млн грн - на оплату послуг з харчування і закупівлю окремих видів продуктів, 122 договори (383,5 млн грн.) - на речове забезпечення (в тому числі 171,2 млн грн на закупівлю засобів індивідуального бронезахисту) і 18 договорів (23,9 млн грн) - на лазне-пральні послуги.

"Сьогодні закупівля продукції тилового призначення здійснюється відповідно до ст. 39 закону "Про державні закупівлі", тобто із застосуванням переговорної процедури. Оплата виробникам продукції і послуг тилового призначення відбувається виключно після фактичного отримання матеріально-технічних засобів, їх перевірки, прийомки та оформленням необхідних документів", - наголосив полковник Олександр Інжиєвський.

Він зауважив, що з серпня цього року військовослужбовці Збройних Сил України почали отримувати бронежилети українського виробництва підвищеного ступеню захисту - із захистом пахової, комірцевої та бокових зон.

"З першого серпня бронежилети, які постачаються до збройних сил України, містять поліпшені бронепластини та обладнані захистом пахової і комірцевої зон, а також бічних частин тулуба. Усі комплектуючі для їх виробництва, крім кевларової нитки, - вітчизняні", - наголосив полковник Олександр Інжиєвський.

Він також повідомив, що на даний час відповідно до договорів закупівлі збройні сили отримали 43 тис. спальних мішків, 177 тис. комплектів натільної та 84,8 тис. комплектів постільної білизни, 136,3 тис. пар черевиків з високими берцями, укладено договори на закупівлю 38 тис. комплектів зимового військового обмундирування, 16 тис. із яких вже поставлено у війська.

Крім того, згідно з договорами закупівель збройними силами отримано 27,4 тис. тонн пально-мастильних матеріалів. Ще 41,503 тис. тонн пального отримано на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 448-р щодо виділення збройним силам 58,9 тис. тонн пального з підприємств Державного агентства резерву.