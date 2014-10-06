На будинок Гонтарєвої напали з фарбою та яйцями

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева заявляє про напад на свій будинок сьогодні о 5 ранку.

Читайте такожГлава НБУ запевняє, що в Україні немає підстав говорити про дефолт«Сьогодні о 5 ранку мій будинок, в якому я живу вже 15 років, атакували 15 осіб, атакували з трьома великими лотками яєць і пакетами з фарбою», - сказала вона в ході круглого столу в Києві.

Як додає РБК-Україна, вона зазначила, що тиск на неї в основному чинять представники олігархічних кланів і недобросовісних банків.

"Той пресинг, який ми маємо сьогодні з усіх боків... Ви розумієте, чому такий пресинг. Тому що ми наступили на хвіст банкам, які займаються незаконними операціями та відмиванням грошей, олігархічним кланам, які більше не можуть отримувати ресурси в НБУ без адекватних застав і капіталізації", - заявила глава НБУ.

Також за її словами, в структурі Нацбанку також велика кількість людей, які здійснюють опір обраному курсу НБУ.