Рада розширила межі Попаснянського району Луганської області

Верховна Рада своєю постановою змінила межі Перевальського та Попаснянського районів Луганської області.

За постанову №5116 проголосували 236 народних депутатів. Читайте такожПорошенко закликав Раду розглянути питання про зміни меж районів Луганщини Автор проектів постанов - голова Луганської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль. Постановою передбачається збільшити територію Попаснянського району на 14174,00 га земель. Зокрема Попаснянскому району будуть підпорядковані селище міського типу Чорнухине, селища Круглик і Міус, міста Гірське і Золоте, селища міського типу Нижнє, Тошковка і Новотошковське Перевальського району. Таким чином загальна площа Перевальського району скорочена до 72255 га, Попаснянського - збільшена до 146649 га.

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