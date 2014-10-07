Рада розширила межі Попаснянського району Луганської області
13:46, 07 жовтня 2014Політика
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Верховна Рада своєю постановою змінила межі Перевальського та Попаснянського районів Луганської області.
Рада змінила межі двох районів Луганської області / фото УНІАН
За постанову №5116 проголосували 236 народних депутатів.
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Автор проектів постанов - голова Луганської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль.
Постановою передбачається збільшити територію Попаснянського району на 14174,00 га земель. Зокрема Попаснянскому району будуть підпорядковані селище міського типу Чорнухине, селища Круглик і Міус, міста Гірське і Золоте, селища міського типу Нижнє, Тошковка і Новотошковське Перевальського району.
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Таким чином загальна площа Перевальського району скорочена до 72255 га, Попаснянського - збільшена до 146649 га.
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