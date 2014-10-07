Великобританія підтримує продовження санкцій проти РФ

Про це заявив радник прем'єр-міністра великої Британії з питань національної безпеки Кім Даррок на зустрічі з президентом Петром Порошенком, повідомили в прес-службі глави держави.

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"Ми настійно підтримуємо продовження санкцій щодо Росії, поки російські військові не залишать територію України, і це наша чітка позиція в рамках Європейського союзу", - сказав Кім Даррок.

Крім цього, Петро Порошенко і Кім Даррок обговорили українсько-британські кроки для мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, а також стан виконання домовленостей між президентом України і прем'єр-міністром Великобританії, які були досягнуті під час саміту НАТО в Ньюпорті.

Президент проінформував радника британського прем'єра про підтримку парламентом в першому читанні президентського законопроекту про антикорупційне бюро. "Це голосування є дуже хорошим сигналом консолідації влади і створює хорошу основу для подальшої боротьби з корупцією", - зазначив Петро Порошенко. У свою чергу, Кім Даррок заявив про підтримку Великобританією мирних ініціатив українського президента.