Глава МЗС Британії: ми не потерпимо незаконні дії Росії

Як передає РІА Новости, за словами міністра, після довгих років холодної війни, Велика Британія "запропонувала Росії інвестиції, торгівлю і партнерство", проте Росія "обрала конфронтацію".

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"Ми повинні пишатися, що Велика Британія була лідером у введенні далекотривалих санкцій, які дають зрозуміти, що ми не потерпимо незаконних дій Росії. І ми не дозволимо залякувати наших союзників по НАТО у Східній Європі. Дозвольте мені нагадати містеру Путіну: погрози будь-яким членам НАТО зустрічатимуться відповіддю з боку усього НАТО", - підкреслив Філіп Хеммонд.