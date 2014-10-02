Глава МЗС Британії: ми не потерпимо незаконні дії Росії
07:55, 02 жовтня 2014Політика
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Міністр закордонних справ Великобританії Філіп Хеммонд різко засудив дії Росії і пригрозив президенту Володимиру Путіну.
REUTERS
Як передає РІА Новости, за словами міністра, після довгих років холодної війни, Велика Британія "запропонувала Росії інвестиції, торгівлю і партнерство", проте Росія "обрала конфронтацію".
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"Ми повинні пишатися, що Велика Британія була лідером у введенні далекотривалих санкцій, які дають зрозуміти, що ми не потерпимо незаконних дій Росії. І ми не дозволимо залякувати наших союзників по НАТО у Східній Європі. Дозвольте мені нагадати містеру Путіну: погрози будь-яким членам НАТО зустрічатимуться відповіддю з боку усього НАТО", - підкреслив Філіп Хеммонд.
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