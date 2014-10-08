Прем'єр-міністр "ДНР" йде у відставку

Про своє рішення Захарченко заявив в інтерв'ю "Русскому репортеру".

«Я тільки що написав заяву про відставку. Ти сидиш зараз поруч з людиною, яка через дві з половиною години вже може не бути прем'єр-міністром», - заявив Захарченко журналісту.

Пояснюючи своє рішення, ватажок терористів послався на переговори про мирне врегулювання конфлікту, що проходили в Мінську. Він заявив, що не згоден на сценарій, при якому ополченці повинні були звільняти зайняті ними території.

«Від нас чекали, що ми підпишемо ту лінію, після якої те, що ми забрали, ми повинні були віддати. Я відмовився підписувати... - сказав Захарченко, - Ми вирішили - не відступати. Але якщо я зараз не піду з цієї посади, то я стану зрадником. Тому що мене змусять підписати цю лінію».

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Олександр Захарченко очолив уряд самопроголошеної ДНР на початку серпня. До цього він керував відділенням харківської організації «Оплот» (представники цієї організації виступали проти Євромайдана). У ДНР також командував підрозділом «Оплот».

На посаді прем'єр-міністра ДНР Захарченко змінив Олександра Бородая.