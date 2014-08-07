Лідер донецьких бойовиків Бородай заявив, що залишає пост "прем'єра ДНР"

Лідер донецьких бойовиків, який вважає себе "прем'єр-міністром" терористичної організації "ДНР", Олександр Бородай, вирішив залишити свій "пост".

Про це терорист написав на своїй сторінці у Twitter.

"Залишаю посаду прем'єр-міністра Донецької Народної Республіки", - написав Бородай.

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У наступному пості він уточнив, що поки виконує обов'язки "прем'єра". Про причини відходу Бородая поки нічого невідомо.

Як повідомляв УНІАН, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Бородай залишив Донецьк.

У свою чергу, бойовик активно спростовував чутки, що він більше не повернеться до Донецька, проте точні терміни свого повернення не називав, посилаючись на секретність.