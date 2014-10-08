"Режим тиші" ввели, щоб досягнути припинення вогню - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

Пояснюючу мету оголошення на Донбасі з 18:00 7 жовтня «режиму тиші», він зазначив, що «представники ОБСЄ, Росії та України намагаються зробити відповідні кроки, що знизити інтенсивність та в кінцевому результаті взагалі припинити вогонь, як це обумовлено в меморандумі, який підписаний російською, української стороною та представником ОБСЄ у Мінську. Тому будь-які кроки, які будуть ефективними, вони будуть здійснюватися».

Читайте такожБойовики Мозгового отримали наказ ігнорувати припинення вогню - Тимчук«Постійно будуть шукати напрямки для досягнення цих домовленостей, тому я не виключаю, що будуть інші домовленості, проте головна мета – це припинення вогню», - зауважив Лисенко.

На запитання, як довго триватиме «режим тиші», він сказав, що «усі режими будуть тривати до тих пір і розпочинатися усі перемовини до тих пір, поки не буде досягнуто кінцевої мети – припинення вогню. Ми будемо шукати будь-які шляхи, щоб це відбулося».