Люстрація в розвідці ще не починалась - Смєшко

Про таке в ефірі 5 каналу заявив голова Комітету з питань розвідки при Президентові України Ігор Смєшко.

«Люстраційних процесів там ще не починалось – це делікатна сфера, тут треба підходити дуже професійно. Але проблема в тому, що з 2005 року в нашій країні була припинена діяльність Комітету з питань розвідки при Президенті, як координаційного і контролюючого органу в части розвідувального співтовариства", - пояснив він.

За його словами, відсутність єдиного органу координації різних розвідок призводить до неефективної роботи.

Читайте такожПорошенко створив комітет з питань розвідки при президентові"В нас є служба зовнішньої розвідки, у нас є Головне управління розвідки Міністерства оборони України і Прикордонна розвідка, які мають право працювати на ззовні, як розвідувальний орган держави. Але проблема у тому, що в усіх країнах світу, коли є хоча б дві розвідки, існує організація, яка займається плануванням діяльності, контролює напрямок оперативної роботи і узагальнює відповідну інформацію, а також переперевіряє і інспектує ці органи в разі, якщо з цих органів поступає не об’єктивна інформація, або невчасна інформація, а часом дезінформація чи відсутність такої інформації", - каже голова Комітету з питань розвідки.

На думку Смєшка, якраз відсутність такого комітету і призвела до того, що в силових структурах з’явилася п’ята колона, яка дуже активно діяла.

"Зникнення усіх керівників майже всіх силових структур після другого Майдану, говорить про ефективність роботи в тому числі розвідувальних органів, я вже не говорю про події під Іловайськом, коли тактична складова розвідки, очевидно, була не на висоті. Тому президент прийняв рішення відновити діяльність цього комітету з питань розвідки", – заявив Смєшко.