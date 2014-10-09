Прикордонники зафіксували відвід через кордон РФ декількох колон техніки

«Вчора, починаючи з 15.00, був зафіксований відвід через кордон РФ кілька колон військової техніки до 10 одиниць в кожній. Військова техніка та особовий склад ЗС РФ залишили Україну через пункт пропуску «Успенка», який тимчасово знаходиться під контролем незаконних збройних формувань», - повідомляє прес-служба відомства, передає Острів.

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У той же час Держприкордонслужба констатує, що триває ротація підрозділів ЗС Російської Федерації. «Частини регулярної армії, які дислокувалися на Україні, замінюються на загони бойовиків, які пройшли місячну підготовку в польових таборах ГРУ ГШ ЗС РФ в районі Ростова на Дону», - зазначає відомство.

Вчора близько 19 години на Маріупольському напрямку знову зафіксовано факт здійснення повітряної розвідки російським безпілотним літальним апаратом.