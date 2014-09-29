ЗМІ: у Макіївку заїхала колона техніки бойовиків "ДНР"
10:14, 29 вересня 2014Суспільство
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Члени терористичних організацій на території Донецької області отримали підкріплення.
REUTERS
Зокрема, колона бронетехніки була помічена у Макіївці, повідомляє ТСН з посиланням на іноземних журналістів.
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Відзначається, що колона - півтора десятка одиниць техніки - йшла під прапорами "ДНР".
Раніше повідомлялося, що в Макіївці в результаті обстрілу постраждали жителі п'яти районів, загинула одна людина.
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