ЗМІ: у Макіївку заїхала колона техніки бойовиків "ДНР"

Зокрема, колона бронетехніки була помічена у Макіївці, повідомляє ТСН з посиланням на іноземних журналістів.

Читайте такожУ Макіївці, незважаючи на перемир'я, кожен день чутно постріли важкої зброї і автоматні черги

Відзначається, що колона - півтора десятка одиниць техніки - йшла під прапорами "ДНР".

Раніше повідомлялося, що в Макіївці в результаті обстрілу постраждали жителі п'яти районів, загинула одна людина.