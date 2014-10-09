Кабмін збільшить норми забезпечення військовослужбовців

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. "Ми приймемо спеціальну постанову, дуже побутову, але важливу. Про збільшення "норм забезпеченості". Це означає, що ще з СРСР ці норми для військовослужбовців не змінювалися. Наприклад, по них військовослужбовцю передбачена одна пара шкарпеток на півроку. Ми це змінимо, щоб солдати мали теплу білизну, теплі шкарпетки, берци і все, що ми закупили, буде перебувати в законному просторі", - сказав міністр.

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Крім того, міністр додав, що, за його розрахунками, одягнути і озброїти одного бійця, тобто дати йому все - від шкарпеток до гранатомета - необхідно 132 тис. грн.