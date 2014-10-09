Кабмін збільшить норми забезпечення військовослужбовців
Кабінет міністрів найближчим часом збільшить норми забезпечення військовослужбовців.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. "Ми приймемо спеціальну постанову, дуже побутову, але важливу. Про збільшення "норм забезпеченості". Це означає, що ще з СРСР ці норми для військовослужбовців не змінювалися. Наприклад, по них військовослужбовцю передбачена одна пара шкарпеток на півроку. Ми це змінимо, щоб солдати мали теплу білизну, теплі шкарпетки, берци і все, що ми закупили, буде перебувати в законному просторі", - сказав міністр.
Читайте такожВійськовослужбовці у зоні АТО мають бути забезпечені теплим одягом до 10 жовтня
Крім того, міністр додав, що, за його розрахунками, одягнути і озброїти одного бійця, тобто дати йому все - від шкарпеток до гранатомета - необхідно 132 тис. грн.