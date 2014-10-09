Росія випустила монету із зображенням анексованого Криму

Про це повідомляється на сайті державного регулятора.

"Банк Росії 9 жовтня 2014 року випускає в обіг в рамках емісійної програми монети з недорогоцінного металу номіналом 10 рублів, присвячені входження до складу Російської Федерації Республіки Крим і міста федерального значення Севастополя: Республіка Крим, Севастополь", - йдеться в повідомленні ЦБ.

При цьому планується випуск двох видів монет із зображенням окупованого українського півострова. На зворотному боці однієї буде зображено замок "Ластівчине гніздо", на іншій - пам'ятник Затопленим кораблям у Севастополі.

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З ініціативою випустити таку монету виступила у квітні голова Ради Федерації Валентина Матвієнко. Вона повідомила про намір направити відповідне прохання голові Банку Росії Ельвірі Набіулліній, передає Лента.ру.

Нагадаємо, Росія після революційної зміни влади в Україні у лютому в березні провела незаконний референдум в Криму та анексувала український півострів.