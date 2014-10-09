Польща та Німеччина обіцяють сприяти членству України в ЄС – польський прем’єр

Як передає РАР, про це заявила голова польського уряду Ева Копач на прес-конференції в Берліні після переговорів з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

"У проведенні реформ - економічних та органів місцевого самоврядування і системи освіти, які потрібні для того, аби Україна стала повноцінним членом ЄС", - сказала Копач.

Вона також назвала найважливішим те, аби ЄС у питанні конфлікту в Україні "говорив одним голосом".

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