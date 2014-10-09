Польща та Німеччина обіцяють сприяти членству України в ЄС – польський прем’єр
19:51, 09 жовтня 2014Політика
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Польща та Німеччина готові надати підтримку Україні для проведення необхідних реформ, аби країна стала повноцінним членом Європейського Союзу.
REUTERS
Як передає РАР, про це заявила голова польського уряду Ева Копач на прес-конференції в Берліні після переговорів з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
"У проведенні реформ - економічних та органів місцевого самоврядування і системи освіти, які потрібні для того, аби Україна стала повноцінним членом ЄС", - сказала Копач.
Вона також назвала найважливішим те, аби ЄС у питанні конфлікту в Україні "говорив одним голосом".
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