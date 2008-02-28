Тимошенко опинилася в лікарні

Прем`єр-міністр знову на лікарняному. Як повідомила "Сегодня" її помічниця Ольга Трегубова, у Юлії Тимошенко гайморит, який виник як ускладнення після грипу. "У вівторок увечері її поклали на стаціонар в лікарню. Вона лікується, дуже активно, але ускладнення ці досить неприємні. Вийшло, що вона легковажно поставилася до свого здоров`я, хворіє вже три тижні і при цьому працювала". Трегубова також сказала, що до понеділка Тимошенко на роботі не з`явиться.