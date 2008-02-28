Партії регіонів скоро набридне блокувати ВР?

Верховна Рада через політичне протистояння може не встигнути вчасно ратифікувати угоду про вступ до СОТ. Утім, навіть якщо так станеться, то швидше за все буде подовжено термін, відведений на цю процедуру. Про це в інтерв’ю «Німецькій хвилі» сказав речник Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.

Україна має ратифікувати угоду про приєднання до СОТ до початку липня цього року, утім постійне блокування роботи парламенту може цьому зашкодити, припускають оглядачі. Речник МЗС категорично відкидає такий сценарій розвитку подій щодо ухвалення угоди із СОТ. «Про нові переговори не може бути й мови, оскільки факт доконаності відбувся. Підписано. І процедура передбачає ратифікацію, яка має резерв часу», - каже Василь Кирилич. Парламент не буде розпущений, тому що за кілька днів Партія регіонів планує розблокувати сесійну залу, каже член цієї партії Тарас Чорновіл. «Події у Верховній Раді носять локальний тимчасовий характер. Щодо документів по СОТ, то їх зараз розглядають комітети. А саме ратифікаційна процедура займе мало часу». Чорновіл переконує, що наприкінці весни угода щодо СОТ буде ратифікована. За його словами, Партія регіонів голосуватиме за це одностайно.