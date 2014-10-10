НАТО прогнозує погіршення ситуації на Донбасі найближчими днями

Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу в інтерв'ю Deutsche Welle, передає "Українська правда". "Це дуже нестійка ситуація. Перемир'я не дотримується в певних районах, і там можливе серйозне погіршення ситуації протягом найближчих днів", - відзначив він.

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За словами Александра Вершбоу, Росія повинна роз'яснити сепаратистам, що не підтримує вибори, заплановані на 9 листопада. "Вони не матимуть жодної легітимності та не узгоджені з Мінським протоколом", - зауважив заступник генсека.

Він наголосив, що виконання мінської угоди повинно здійснюватися в цілому, а не вибірково.

"Передбачалося, що перемир'я почне діяти з 19 вересня. Але, звичайно, сепаратисти з безперервною російською військовою допомогою, яка тече через неконтрольовані міжнародні кордони, загострюють ситуацію нападами на аеропорт Донецька", - відзначив заступник генсека НАТО.

На його думку, Росія намагається "заморозити" конфлікт на Донбасі, і існують серйозні ризики того, що їй це вдасться. "Я вважаю, що є серйозна небезпека цього (замороження конфлікту. -Ред.), і я думаю, що це те, що Росія намагається зробити в східній Україні", - відзначив він.