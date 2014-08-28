Генерал НАТО: Росія спробує заморозити конфлікт на Донбасі

Генерал НАТО Ніко Так вважає, що наступним розвитком подій на сході України буде намагання Росії заморозити конфлікт.

Як передає власний кореспондент агентства УНІАН, про це він заявив у четвер у штаб-квартирі об'єднаних сил НАТО в Європі (SHAPE), яка розташована у Монсі (Бельгія).

"Росія буде намагатися заморозити цей конфлікт, продовжити його, зробити так, що для України буде важким утримувати цю операцію", - сказав він.

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Генерал припустив, що метою такого сценарію є подальше намагання "досягти домовленості з Києвом, що їм дозволить впливати у східній Україні". "Росія прагне і надалі зберегти вплив на сході України, і робитиме для цього все можливе", - наголосив Так.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 серпня, президент України Петро Порошенко заявив про вторгнення російських військ в Україну і скликав на 16.00 засідання Ради нацбезпеки і оборони для розробки плану подальших дій.

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Також Порошенко наголосив, що Україна терміново ініціюватиме скликання засідання Ради безпеки ООН. «Світ має дати оцінку різкому загостренню ситуації в Україні», - сказав президент.

Крім того, за його словами, Україна звернеться до своїх європейських партнерів із закликом скликати надзвичайне засідання Ради Європейського Союзу.