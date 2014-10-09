В Брюсселі заявили, що про так звані вибори в листопаді на Донбасі не може бути мови

Про це за результатами низки зустрічей з представниками Європейського союзу повідомив журналістам в Брюсселі міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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"Ми говорили про те, що не може бути і мови про проведення так званих виборів у листопаді цього року в Донецку та Луганську. Навпаки, закони, ухвалені Верховною Радою, визначають рамки в плані місцевих виборів, які заплановані. В цьому нас підтримують", - сказав він.

За словами міністра, зокрема в ході зустрічі з європейським комісаром Штефаном Фюле мова йшла також і про ситуацію на Донбассі. "Ключовими елементами є, по-перше, виведення всіх військ і важкої техніки, ефективний контроль кордону, прогрес у справі заручників. Це для мене моральне питання. Все це мають ефективно контролювати представники ОБСЄ", - підкреслив міністр.