Україна і НАТО готують дорожню карту взаємосумісності збройних сил

Про це в Брюсселі після завершення зустрічі з новим генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом журналістам повідомив міністр закордонних справ Украіни Павло Клімкін.

Читайте такожНовий генсек НАТО назвав Україну своїм головним пріоритетом

"Особливі сподівання ми покладаємо на досягнення взаємосумісності. Це серйозна програма. Зараз для нас відкривається програма спеціальних можливостей, яка відкрита тільки для п'яти особливих союзників НАТО. Ми почали підготовку дорожньої карти і сподіваємося на досягнення успіхів у короткостроковій перспективі", - сказав український дипломат.

Разом з тим, за словами Павла Клімкіна, НАТО не планує надавати військову підтримку. "Ми говоримо про військово-технічну підтримку з боку як НАТО, так і окремих його членів. Ми ефективно використовуємо двостороннє співробітництво, іншим інструментом є трастові фонди", - деталізував міністр.

Довідка: Для забезпечення взаємосумісності українських збройних сил з відповідними підрозділами НАТО проводяться міжнародні військові навчання під егідою Альянсу. Згідно з стандартами НАТО для забезпечення взаємосумісності військових підрозділів потрібні: спільна термінологія і доктрина, засоби автоматизованої системи управління для зв’язку, передавання інформації та здійснення керівництва. Крім цього, для підвищення рівня взаємосумісності використовується спільна тактика і тилове та матеріально-технічне забезпечення .