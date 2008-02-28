Рудьковському «світить» ще одна халепа

Соціалістична партія України заявляє, що екс-міністра транспорту і зв`язку Миколу Рудьковського намагаються позбавити адвоката.

Як повідомляє прес-служба СПУ, сьогодні, о 12:00 відбудеться засідання кваліфікаційно-дисциплінарної комісії з розгляду питання щодо подання прокуратури Києва про притягання до відповідальності і позбавлення свідоцтва на право займатися адвокатською діяльністю адвоката Миколи Рудьковського Олексія Бонюка.

Як повідомляв УНІАН, слідчим відділом прокуратури столиці за матеріалами Служби безпеки України було порушено кримінальну справу стосовно М.РУДЬКОВСЬКОГО за розтрату майна в особливо великих розмірах під час здійснення приватної поїздки за маршрутом Київ-Париж-Київ (ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України) і пред`явлено звинувачення.

За рішенням суду екс-міністр транспорту утримувався у Київському СІЗО №13.

18 лютого Апеляційний суд м.Києва ухвалив рішення відмінити ухвалу Печерського райсуду столиці про обрання запобіжним для М.РУДЬКОВСКОГО заходом взяття під варту і ухвалив рішення звільнити його під підписку про невиїзд.