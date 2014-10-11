У Харкові прокуратура розслідує службову недбалість міліції під час штурму ОДА 1 березня

У Харкові прокуратура розпочала розслідування за фактом службової недбалості міліціонерів під час захоплення будівлі облдержадміністрації 1 березня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на першого заступника прокурора області Валерія Романова, кримінальне провадження було зареєстроване 10 жовтня за заявою трьох харків’ян.

За даними прокурора, вони поскаржилися на бездіяльність правоохоронців під час заворушень, які завершилися захопленням ОДА проросійськими учасниками мітингу та травмуванням близько 100 громадян.

Досудове розслідування проводиться за ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість). Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 3 років. Хід розслідування перебуває на особистому контролі прокурора області.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 1 березня учасники проросійського мітингу захопили облдержадміністрацію, побивши прихильників Євромайдану, які на той час перебували у приміщенні ОДА.

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