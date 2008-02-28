У Тимошенко важке ускладнення грипу

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вийде на роботу не раніше понеділка, третього березня.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар прем’єр-міністра Марина СОРОКА.

“Після того, як прем’єр-міністр перенесла на ногах грип та їздила у відрядження хвора, у неї відбулося ускладнення і зараз вона знаходиться на лікарняному”, - сказала М.СОРОКА.

Прес-секретар також припустила, що Ю.ТИМОШЕНКО з понеділка зможе повернутися до праці.

За словами М.СОРОКИ, у прем’єр-міністра важке ускладнення після грипу, але не уточнила, про що саме йдеться. “Ускладнення важке, і Юлія ТИМОШЕНКО дійсно зверталася по медичну допомогу до лікарів”, - додала прес-секретар прем’єр-міністра.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого, відкриваючи засідання уряду, перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ повідомив, що після поїздки до Москви у Ю.ТИМОШЕНКО загострився грип, і зараз вона з температурою перебуває на лікарняному.