Ющенко в танку (фоторепортаж)

Вчора Президент України Віктор Ющенко побував в 1-ій окремій гвардійській танковій бригаді 8-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України, який дислокується в Чернігівській області.

Президент відвідав кращий підрозділ цього з’єднання – 1-й танковий батальйон, який на 100 відсотків укомплектований танками Т-64БМ "Булат", що пройшли модернізацію на харківському підприємстві ім. Малишева.

На полігоні Ющенко ознайомився з дією термодимової апаратури танка Т-64БМ "Булат"

Глава держави також особисто переконався в маневрених можливостях танка "Булат".

Він зайняв місце командира танка і здійснив на ньому поїздку по полігону.

За підсумками виконання вправ Президент вручив цінні подарунки – наручні годинники – військовослужбовцям усіх трьох екіпажів танків, які на "відмінно" виконали бойові стрільби.

Фото Миколи Лазаренка POOL/УНІАН