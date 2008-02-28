Герман поставила хрест на кар`єрі Тарасюка

Депутат Верховної Ради, заступник голови фракції Партії регіонів Ганна Герман вважає, що депутат Ради, колишній міністр закордонних справ Борис Тарасюк (фракція Блоку «Наша Україна - Народна Самооборона») більше ніколи не очолить Міністерство закордонних справ.

Про це вона сказала в ефірі телекомпанії «5 канал» увечері 27 лютого.

«Тарасюк ніколи не був хорошим дипломатом і, власне, його істеричність стала причиною того, що він вже не є міністром закордонних справ і вже ним ніколи не буде... я говорю це впевнено», – сказала вона.

Підставою для таких тверджень парламентарія стала поведінка Тарасюка на засіданні комітету «Україна - ЄС», на якому він головував.

Згідно інформації телекомпанії, яку підтвердила Герман, у засіданні брав участь лідер ПР Віктор Янукович, він ознайомив європейців з подіями і причинами парламентської кризи в Україні.

Після слів Януковіча Тарасюк запропонував членам комітету обговорити відповідну ситуацію, але ніхто не виявив бажання.

Після цього представник коаліції розкритикував слова лідера ПР і виклав свою думку про причини кризи, винуватцями якої, на його думку, є опозиція.

Обком