Тимошенко поїде до Брюсселя як жінка
12:48, 28 лютого 2008Політика
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Вихід після хвороби призначений на 3 березня
Прем`єр Юлія Тимошенко планує відвідати Брюссель (Бельгія) 5-6 березня для участі в міжнародній жіночій конференції "Роль жінок у стабілізації небезпечного світу".
Про це повідомила прес-секретар прем`єра Марина Сорока, передає Українська правда з посиланням на Обком.
Сорока висловила сподівання, що до цього часу Тимошенко видужає і зможе здійснити цю поїздку.
Вона також відзначила, що Тимошенко вже давно була запрошена на цю конференцію, ще до призначення прем`єром.
Як повідомлялося, у Кабміні очікують вихід Тимошенко на роботу після хвороби 3 березня.
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