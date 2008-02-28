Тимошенко поїде до Брюсселя як жінка

Прем`єр Юлія Тимошенко планує відвідати Брюссель (Бельгія) 5-6 березня для участі в міжнародній жіночій конференції "Роль жінок у стабілізації небезпечного світу".

Про це повідомила прес-секретар прем`єра Марина Сорока, передає Українська правда з посиланням на Обком.

Сорока висловила сподівання, що до цього часу Тимошенко видужає і зможе здійснити цю поїздку.

Вона також відзначила, що Тимошенко вже давно була запрошена на цю конференцію, ще до призначення прем`єром.

Як повідомлялося, у Кабміні очікують вихід Тимошенко на роботу після хвороби 3 березня.