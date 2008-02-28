Рудьковський досі під крапельницями

Екс-міністр транспорту, член СПУ Микола РУДЬКОВСЬКИЙ, як і раніше, перебуває в клініці "Борис".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі СПУ з посиланням на прес-секретаря лідера СПУ Олександра МОРОЗА Ірину ГАВРИЛОВУ.

"РУДЬКОВСЬКИЙ перебуває в клініці "Борис" і, як і раніше, лежить під крапельницями", - сказала І.ГАВРИЛОВА.

За її даними, М.РУДЬКОВСЬКИЙ пробуде в лікарні "ще не менше двох тижнів".

Крім того, кажучи про подання прокурора Києва щодо позбавлення ліцензії на право діяльності адвоката М.РУДЬКОВСЬКОГО Олексія БОНЮКА, І.ГАВРИЛОВА заявила, що СПУ розцінює це «як певний тиск на захист".

За словами І.ГАВРИЛОВОЇ, Соцпартія робить все можливе для вирішення справи М.РУДЬКОВСЬКОГО і дуже стурбована спробою позбавити його захисту. "Якщо адвоката несправедливо позбавлять ліцензії, то, звичайно, буде адекватна реакція з боку юридичного департаменту. Поки що немає необхідності в радикальних діях", - сказала вона.