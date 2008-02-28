Порошенко не вірить в затію Балоги

Член політичної партії "Народний Союз Наша Україна" Петро ПОРОШЕНКО не вірить в ефективність нової партії, що може бути створена не на базі блоку “Наша Україна – Народна самооборона”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.ПОРОШЕНКО сказав в інтерв’ю журналістам, коментуючи вихід ряду депутатів з НСНУ.

П.ПОРОШЕНКО назвав ці процеси внутрішньопартійними проблемами, які необхідно вирішувати без винесення проблем в суспільство. За його словами, всі ці процеси пов’язані з уповільненням темпів створення нової партії на базі блоку НУ-НС.

«Вихід є один – прискорити цей процес, оскільки це була та обіцянка, яку ми давали виборцям, визначити чіткі часові рамки. І якщо цим питання буде вичерпано, ті, хто вийшли, мають повернутися в партію. Я підкреслюю, я не вірю в жодний новий проект», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

Він зауважив, що жодного разу не чув про наміри створити нову партію не на базі блоку. Водночас він висловив думку, що у разі створення такого проекту до наступних президентських або парламентських виборів, він буде не ефективним.