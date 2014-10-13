З полону звільнили бійця «Айдара» і більше десяти військових Нацгвардії - Порошенко

15:39, 13 жовтня 2014
Політика
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Всього з полону звільнили ще 18 військових, повідомив президент.

/ УНИАН

З полону бойовиків на Донбасі звільнили ще 18 українських військових.

Про це повідомляється у Facebook президента Петра Порошенка.

"Щойно повідомили про звільнення з полону 18 наших військових. 6 офіцерів утримувались в Донецьку, 11 військових Національної Гвардії та один доброволець з батальйону "Айдар" звільнені зі Сніжного", - сказано в повідомленні.

публикацияПетро Порошенко.

Раніше Порошенко під час візиту до Маріуполя повідомив, що за час дії режиму припинення вогню з полону було звільнено 1200 українських військових.

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