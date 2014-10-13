Кіхтенко: ДонОДА розмістять у Краматорську, силові структури – в Маріуполі

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні голова Донецької облдержадміністрації Олександр Кіхтенко на робочій нараді з міськими головами та головами райдержадміністрацій регіону, яке проходило в Краматорську.

Він також поінформував присутніх про те, що його офіс розташовуватиметься в Краматорську, а в Маріуполі залишаться обласні управління всіх силових структур - УВС, СБУ, прокуратури та інших відомств, таким чином Маріуполь залишається найважливішим містом в стратегічному відношенні.

Кіхтенко поставив перед керівниками міст і районів Донецької області завдання своєчасно і в повному обсязі підготуватися до зими, а так же налагодити тісніші контакти з населенням, оперативно інформуючи жителів області про проведену роботу та ситуацію в регіоні.

Читайте такожГолова ДонОДА: Влада підписала угоду з бойовиками і може піти на обмін донецького аеропортуПідводячи підсумки наради, Кіхтенко зазначив, що йому обіцяна потужна підтримка з боку президента та Уряду України у вирішенні проблемних питань Донецької області.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня голова Донецької облдержадміністрації Олександр Кіхтенко на своїй першій прес-конференції в м. Святогорську заявляв, що ОДА знаходитиметься в одному з міст на не окупованій території регіону.