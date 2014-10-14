Солдати Нацгвардії розійшлися з-під Адміністрації Президента
Останні бійці, що залишалися протестувати на Банковій, близько 23:10 покинули територію Адміністрації Президента.
Про це повідомляє Громадське ТБ.
Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня близько 300 солдатів-строковиків Нацгвардії прийшли до Адміністрації Президента з вимогою демобілізації.
Командування Нацгвардії запропонувало учасникам акції протесту повернутися у військову частину для проведення подальших переговорів.
Крім того, перший заступник глави Адміністрації Президента Геннадій Зубко закликав їх повернутися до своїх частин, пообіцявши, що зустрінеться з ними там після візиту президента України Петра Порошенка до Мілану 16-17 жовтня.
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Командувач Нацгвардії Степан Полторак пообіцяв, що солдати-строковики Нацгвардії, які знаходяться на службі понад установлений строк, отримають премію, а зарплата всім іншим буде 15-го числа.
Після цього частина військових покинули вулицю Банкову. Біля АП залишилося близько ста солдатів.