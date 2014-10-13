Нацгвардійцям пообіцяли видати зарплату до 15 жовтня

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це він сьогодні повідомив строковикам після прибуття під Адміністрацію президента.

"Після повернення вас з відрядження 15 числа в середу, ви практично два місяці там знаходились (в зоні АТО), при тому дійсно, ви воювали дуже добре, ви отримаєте заробітну платню і вона буде складати орієнтовно в залежності від посади до 9 тис гривень", - сказав Полторак.

Крім того, він зазначив, що ті військовослужбовці, які переслужують вже півроку і більше, отримають додатково ще премію. "Це буде зроблено буквально 15 числа", - пообіцяв Полторак.

Читайте такожУ Лутковської заявили, що готові вислухати вимоги строковиків НацгвардіїРазом з тим він повідомив строковикам, що їх частина завжди була гордістю як Внутрішніх військ, так і Нацгардії.

"Я просто закликаю вас не піддаватись на провокації людей, які просто хочуть розірвати Україну", - додав Полторак.

Він висловив переконання, що є категорія людей, яка хоче використати поточну ситуацію зі строковиками для того, щоб "розірвати нашу державу".

"Їм це не вдасться і дуже не хотілося би, бо кожен із вас є учасником бойових дій, щоб ви не стали в їх руках інструментом, яким можна працювати", - додав Полторак. Таким чином, він закликав строковиків повернутись в військову частину і виконувати свої обов'язки.

Як повідомляв УНІАН, понад 300 строковиків Національної гвардії проводять мітинг під Адміністрацією президента України з вимогою демобілізації та повернення додому.