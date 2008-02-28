Кравчук збирає під своє крило аксакалів

Рада старійшин закликає керівництво держави та опозиції припинити експерименти над Конституцією України.

Відповідну заяву Ради старійшин сьогодні на прес-конференції в УНІАН оприлюднив ініціатор створення Ради старійшин, Президент України у 1991-1994 рр. Леонід КРАВЧУК.

“Уже понад три роки в Україні триває глибока політична криза. Не принесли очікуваних позитивних наслідків дочасні парламентські вибори. Як і раніше, парламент України є епіцентром конфліктів, які нерідко набувають гротескових, брутальних форм. Під ширмою боротьби за «народне щастя» блокується робота Верховної Ради, щоб не приймалися закони, потрібні цьому ж таки народові”, – сказав Л.КРАВЧУК.

За його словами, зараз відбувається запекла боротьба за владу між опозицією і коаліцією, через внутрішні проблеми, інспіровані певними політиками, не може ефективно працювати коаліція.

“Порушення Конституції і Законів України стало нормою для всіх гілок влади як в центрі, так і на місцях. За роки незалежності в Україні уже чотири рази змінювалось конституційне поле, перерозподілялися повноваження між Президентом, Верховною Радою та урядом України, що створює часто-густо двовладдя, а той цілковите безвладдя. Влада втрачає авторитет, до небезпечної межі впав її вплив на соціально-економічні і політичні процеси в суспільстві”, - додав Л.КРАВЧУК.

За його словами, в цій надзвичайно складній ситуації Президент України знову, уже вп’яте, прагне перерозподілити повноваження між гілками влади шляхом прийняття нової редакції Конституції України. “Як свідчать факти, ці наміри можуть бути реалізовані знову ж таки шляхом порушення Конституції, різного роду маніпуляцій, що неминуче призведе до загострення боротьби за владу і зниження керованості суспільно-політичними процесами. Боротьба може вийди за стіни парламенту”, - наголосив він.

Л.КРАВЧУК вважає, що неприхована й затята боротьба за владу часто підміняє реальну роботу, а кулуарні домовленості – розвиток демократичного суспільства. “Розбрат охопив різні гілки влади, які не прагнуть злагодженої роботи задля добробуту наших співгромадян, а відстоюють лише особисті та кланові вигоди. Власний імідж та амбіції вони ставлять набагато вище, ніж інтереси держави та її народу”, - додав колишній глава держави.

“Тому ми, люди, які забезпечили реальність визнання державної незалежності України, які мають великий досвід роботи на найвищих державних та урядових посадах, які вибудовували її виробничий та науковий потенціал, заявляємо про створення Ради старійшин. Наша мета – забезпечити розвиток демократичного суспільства, зберегти позитивні традиції та досвід державотворення, які напрацьовувалися українською історією і, зокрема, в час незалежності, а також спрямувати зусилля на досягнення політичної злагоди та порозуміння в державі”, - заявив Л.КРАВЧУК.

За його словами, Рада старійшин доноситиме до суспільства факти беззаконня, що чинять посадові особи, показуватиме до чого це призводить, розкриватиме шляхи подолання правового нігілізму. “Ми сподіваємося, що наш голос буде почутим, а наші погляди – підтриманими. Як політики ми також боролися за владу, перемагали і програвали. Але не діяли в неконституційний, незаконний спосіб, поважали волю українського народу”, - нагадав він.

“Ми маємо право звернутися до лідерів влади, опозиції, керівників місцевих органів влади припинити експерименти над Основним Законом України, над власним народом та спрямувати зусилля на реалізацію політичної реформи. Влада сильна тоді, коли вона легітимна, коли її поважає і підтримує народ”, - резюмував Л.КРАВЧУК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 лютого, Л.КРАВЧУК ініціював створення Ради старійшин, яка аналізуватиме та допомагатиме владі зміцнювати інститути держави та громадянського суспільства.

До організаційного комітету зі створення Ради старійшин увійшли колишні державні посадовці - Валерій ПУСТОВОЙТЕНКО (прем`єр-міністр України у 1997-1999 рр.), Володимир ГОРБУЛІН (секретар Ради національної безпеки і оборони у 1994-1999 рр., в.о. Секретаря РНБО у 2006 р.), Сергій КОМІСАРЕНКО (віце-прем`єр-міністр України у 1990-1992 рр., посол України у Великобританії у 1992-1998 рр.), Євген МАРЧУК (прем`єр-міністр України у 1995-1996 рр.), Вітольд ФОКІН (прем`єр-міністр України у 1991-1992 рр.).