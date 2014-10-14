Вчителі та лікарі Подільського району скаржаться на тиск райадміністрації

14:14, 14 жовтня 2014
Політика
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Учителі та лікарі Подолу, Виноградаря, Вітряних Гір та Куренівки скаржаться на адміністративний тиск керівника Подільської райдержадміністрації.

выборы / Фото УНИАН

Директори шкіл скаржаться на те, що їх збирав виконувач обов’язків Подільської райдержадміністрації Віталій Мондриївський і у наказовому тоні заборонив спілкуватися з кандидатом у народні депутати Вячеславом Константіновським. На зібранні з учителями Мондриївський особисто агітував проти Константіновського, сообщает ukranews.

Ще не затверджений на своїй посаді керівник Подільської райдержадміністрації також тисне на лікарів, забороняючи їм зустрічатися з Вячеславом Константіновським. Про це заявив один з керівників поліклініки, який був на іншій зустрічі з очільником райдержадміністрації.

Працівники кількох ЖЕКів на Виноградарі також повідомляють, що їх змушують зривати агітацію Константіновського та розклеювати агітки провладного кандидата Івана Фіщенка.

Освітяни і медики подільського району вважають, що впроваджувати передвиборчі методи Януковича Мондриївському допомагають чиновники, які залишилися у райдержадміністрації ще з минулої епохи. Зокрема, заступником голови Подільської РДА з гуманітарних питань залишилася Валентина Міщенко. Ще рік тому вона заганяла вчителів до осередків Партії регіонів.  

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