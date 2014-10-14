Вчителі та лікарі Подільського району скаржаться на тиск райадміністрації
Учителі та лікарі Подолу, Виноградаря, Вітряних Гір та Куренівки скаржаться на адміністративний тиск керівника Подільської райдержадміністрації.
Директори шкіл скаржаться на те, що їх збирав виконувач обов’язків Подільської райдержадміністрації Віталій Мондриївський і у наказовому тоні заборонив спілкуватися з кандидатом у народні депутати Вячеславом Константіновським. На зібранні з учителями Мондриївський особисто агітував проти Константіновського, сообщает ukranews.
Ще не затверджений на своїй посаді керівник Подільської райдержадміністрації також тисне на лікарів, забороняючи їм зустрічатися з Вячеславом Константіновським. Про це заявив один з керівників поліклініки, який був на іншій зустрічі з очільником райдержадміністрації.
Працівники кількох ЖЕКів на Виноградарі також повідомляють, що їх змушують зривати агітацію Константіновського та розклеювати агітки провладного кандидата Івана Фіщенка.
Освітяни і медики подільського району вважають, що впроваджувати передвиборчі методи Януковича Мондриївському допомагають чиновники, які залишилися у райдержадміністрації ще з минулої епохи. Зокрема, заступником голови Подільської РДА з гуманітарних питань залишилася Валентина Міщенко. Ще рік тому вона заганяла вчителів до осередків Партії регіонів.