Вчителі та лікарі Подільського району скаржаться на тиск райадміністрації

Директори шкіл скаржаться на те, що їх збирав виконувач обов’язків Подільської райдержадміністрації Віталій Мондриївський і у наказовому тоні заборонив спілкуватися з кандидатом у народні депутати Вячеславом Константіновським. На зібранні з учителями Мондриївський особисто агітував проти Константіновського, сообщает ukranews.

Ще не затверджений на своїй посаді керівник Подільської райдержадміністрації також тисне на лікарів, забороняючи їм зустрічатися з Вячеславом Константіновським. Про це заявив один з керівників поліклініки, який був на іншій зустрічі з очільником райдержадміністрації.

Працівники кількох ЖЕКів на Виноградарі також повідомляють, що їх змушують зривати агітацію Константіновського та розклеювати агітки провладного кандидата Івана Фіщенка.

Освітяни і медики подільського району вважають, що впроваджувати передвиборчі методи Януковича Мондриївському допомагають чиновники, які залишилися у райдержадміністрації ще з минулої епохи. Зокрема, заступником голови Подільської РДА з гуманітарних питань залишилася Валентина Міщенко. Ще рік тому вона заганяла вчителів до осередків Партії регіонів.