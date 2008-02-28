У НУ-НС визнали: в блоці є “невеличкий вождізм”

Народний депутат від блоку “Наша Україна - Народна самооборона” Валерій БОРИСОВ вважає, що вихід з НСНУ окремих політиків прискорить процес створення єдиної політичної партії на базі НУ-НС.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За словами В.БОРИСОВА, більшість із тих, хто залишив лави НСНУ, зазначали, що одним із серйозних мотивуючих поштовхів було те, що загальмовано роботу зі створення єдиної політичної сили.

При цьому В.БОРИСОВ висловив переконання, що створення єдиної політичної сили на сьогодні є нагальною потребою.

“Сьогодні блок НУ-НС складають 9 політичних сил, які практично мають однакові ідеологію, електорат, однакові політичні, економічні вподобання. Але їх 9”, - підкреслив народний депутат.

За його словами, “невеличкий вождізм”, який сьогодні присутній в блоці, “не додає нормальної динамічної партійної роботи, яка могла б бути, якщо б це була єдина політична сила”.

“НСНУ має на сьогоднішній день і напрацювання, і бажання об’єднатися з нашими політичними партнерами в єдину політичну силу шляхом створення єдиної політичної структури. Але, на жаль, цей процес трохи затягнувся. І я думаю, що вихід і мотивація людей, які вийшли з НСНУ, якраз надасть динаміку цьому процесу. Зокрема, на Раді партії НСНУ, який відбудеться в суботу, я про це маю намір говорити”, - сказав В.БОРИСОВ.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого з партії НСНУ вийшов глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА, а 19 лютого - член Політичної ради партії «Народний Союз Наша Україна», заступник глави Секретаріату Президента України Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, голова Центральної контрольно-ревізійної комісії партії, народний депутат Михайло ПОЛЯНЧИЧ, заступник голови партії, народний депутат Ігор КРІЛЬ, член Президії НСНУ, народний депутат Віктор ТОПОЛОВ, член Політради партії, народний депутат Оксана БІЛОЗІР та член Політради партії, народний депутат Василь ПЕТЬОВКА.

Крім того, 27 лютого голова Херсонської обласної організації партії НСНУ Борис СІЛЕНКОВ заявив про свій вихід з партії.