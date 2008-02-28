ЄС пропонує Україні позашлюбний зв`язок?

Голова Комітету з парламентської співпраці ЄС-Україна Адріан СЕВЕРІН вважає, що Україна має співпрацювати з Росією в інтересах Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні на брифінгу в рамках участі в Міжнародному форумі «Україна - Європа» в Києві.

За його словами, чим більше Україна зможе посилити і зміцнити свої відносини з Росією, тим більше вона зможе слугувати містком між Росією і ЄС. «Тим ближче Україна буде до ЄС, а ще більш важливо - Україна буде за ЄС», - сказав А.СЕВЕРІН.

А.СЕВЕРІН вважає, що Україна при розбудові своїх відносин с з Росією має «дивитись з точки зору Європи, а не з точки зору питань багатовекторності».

Водночас він зауважив, що не потрібно в цьому питанні змішувати бажання України щодо стратегічного визначення і тактичну гнучкість.

Крім того, А.СЕСЕРІН зауважив, що Україна на шляху євроінтеграції не повинна, перш за все, “чіплятись” за формальне членство. Він підкреслив, що питання перебування України в Європі не підлягає сумніву.

«Україна напевне і без жодних сумнівів є європейською країною, і тому вона має право подавати заявку на членство», - сказав він. Водночас він відзначив, що в ЄС є два підходи до членства України в ЄС. Перший – геополітичний, другий – структурний. А.СЕВЕРІН відносить себе до групи, яка керується структурною точкою зору. Саме тому він вважає, що говорити сьогодні потрібно не стільки про перспективи членства, а про конкретну практичну співпрацю. Він назвав важливими, щоб між Україною і ЄС розроблялись спільні проекти, в тому числі створення зони вільної торгівлі; спільна стратегія в галузі енергетики; координація своїх дій на міжнародній арені тощо. А.СЕВЕРІН підкреслив, що при розвитку такої співпраці Україна стане членом ЄС ще до того, як це стане юридичним фактом. «Давайте діяти так, наче ми дійсно інтегровані, давайте діяти так, наче ми творимо нову економічну асоціацію і політичну інтеграцію. Давайте не будемо порушувати питання, чи дійсно ми настільки кохаємо один одного, що зможемо одружитися через 5-10 років. Давайте організуємо спільне життя, а шлюб прийде», - закликав він.