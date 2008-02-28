В США підтримали ідею Тимошенко

Експерти США, які складали звіт для Партнерського комітету США – ЄС з питань України одним з ключових завдань для нашої держави вважають укладення прямих угод із «Газпромом»

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний звіт було сьогодні розповсюджено на Міжнародному форумі «Європа – Україна».

Експерти США вважають, що Україні необхідно розірвати контракти з непотрібним посередником «РосУкрЕнерго» і укласти прямі контракти з «Газпромом» на постачання газу.

Крім того експерти США вважають за необхідне провести реструктуризацію НАК «Нафтогаз України», щоб розділити видобування, керування трубопроводами та розподіл. Серед ключових завдань для уряду США експерти вважають підтримку переговорів про укладення прямих контрактів. «Уряд США має підтримувати зусилля України укласти прямі угоди на постачання газу з Туркменістаном і Казахстаном. Серед авторів звіту колишній посол США в Україні Стівен ПАЙФЕР.

Крім того, експерти США вважають ключовим завданням для ЄС, щоб ЄС підтримав спроби України укласти прямі угоди на постачання газу з Туркменістаном і Казахстаном.