Ще один губернатор виходить з Нашої України

Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, член Президії партії «Народний Союз Наша Україна» Віктор БОНДАР має намір вийти з лав партії.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації.

Офіційно припинити членство в партії керівник Дніпропетровської області має намір після проведення Політради партії «Народний Союз Наша Україна», додали в прес-службі.

Сам В.БОНДАР назвав причиною такого рішення неефективність партії, котра, незважаючи на стабільну і самовіддану роботу рядових членів партії в областях, в цілому все ж таки не змогла виконати поставлені перед нею завдання.

«Глибоко вдячний тим членам партії, котрі на місцях усі ці роки працювали на процвітання і благополуччя України. У той же час НСНУ в своєму сьогоднішньому складі не змогла створити єдину, могутню партію, котра б забезпечила проведення глибоких реформ і зміну підходів до принципових для держави питань у соціальній, економічній, промисловій сферах. Досі так і не створена політична сила, єдина партія, котра могла б виступити «єдиним фронтом» і усунути корупцію, забезпечити оптимізацію податкової, митної системи, вирішити проблеми бізнесу і промислових галузей», - заявив В.БОНДАР.

Губернатор зазначив, що для нього, як керівника області, є неприйнятною ситуація, коли всупереч завданням, поставленим Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ, НСНУ так і не змогла забезпечити перегляд міжбюджетних відносин.

«Президент ще два роки тому поставив завдання переглянути міжбюджетні відносини між центром і регіонами, але наші партійні лідери не зробили в цьому питанні нічого, в результаті в областях місцеві бюджети приречені виконувати функцію касирів і пожежних: виплачувати зарплату і «гасити пожежі», ситуативно вирішувати проблеми, не маючи можливості планомірно розвивати свій регіон. Регіони сидять без грошей на школи, дороги, ЖКГ, а наші партійні лідери ці питання навіть не порушують», - зазначив В.БОНДАР.

Керівник області заявив, що якщо коаліція і головна партія, в лавах якої він перебуває, не здатна вирішувати першочергові для держави завдання, він вважає за краще вийти з партії і шукати ефективніші об`єднання.

За словами голови Дніпропетровської обладміністрації, для комплексного вирішення численних проблем, які на сьогодні існують, «перспективним є створення єдиної, могутньої партії, до якої увійдуть авторитетні бізнесмени, керівники успішних промислових підприємств, мери, губернатори та інші впливові, шановані в регіонах і центрі люди, котрі розуміють, що штучне розділення країни на частини безперспективне».

Нова партія, за словами В.БОНДАРЯ, не повинна будувати свою роботу на нескінченній експлуатації теми мови спілкування в різних областях України, різниці Заходу і Сходу країни, вступі чи невступі в НАТО.

«У державі є реальніші, прагматичніші завдання, які ми зобов`язані вирішити: треба зупинити постійне зростання тарифів, треба будувати дороги, аеропорти, заводи, лікарні, школи, розвивати торгову, соціальну та іншу інфраструктуру для людей, необхідно змінити ставлення держави до бізнесу та усунути сотні узгоджень, дозволів, сертифікатів, які гальмують розвиток підприємництва, - заявив В.БОНДАР. – Людей, котрі хочуть заробляти, необхідно звільнити від численних чиновників, які часто просто знущатимуться над бізнесом. А чиновників у свою чергу треба звільнити від нестерпної бюрократії, оберемку паперів: всіляких звітів, планів, відписок, рапортів, які за останні десять років задавили в службовців всяку ініціативу і, забираючи всі сили і час, просто не дозволяють допомагати людям у вирішенні їх реальних проблем».

В.БОНДАР упевнений, що без такої єдиної партії, котра викликає пошану, і зможе реально працювати, «ми приречені ще десятки років бути з недієздатним парламентом, а наші земляки – жити без гідних коштів і без віри в Україну».