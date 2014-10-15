Росія відмовляється від завершення демаркації кордону з Україною - Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк після інспектування інженерно облаштованої ділянки україно-російського кордону в Харківській області.

“Делімітація формально юридично завершена, а демаркація не завершена. Росія відмовляється від завершення демаркації”, - сказав Яценюк.

Він зауважив, що наявність кордону з Росією остаточно засвідчить окремішність України.

Читайте такожДля скасування віз з ЄС Україна повинна відгородитися «стіною» від Росії - Яценюк“Держава зобов'язана мати кордон. Цей кордон є запорукою як нашої безпеки, так і, в тому числі, чіткого визначення, що це наша територія і ви на неї не зайдете”, - сказав Яценюк.

Прем'єр-міністр зазначив, що зараз Україна в односторонньому порядку в певних місцях позначає лінію державного кордону. “Там, де кордон не демаркований, там самостійно ми ставимо знаки. Це називається процедура не демаркації, а позначення лінії кордону”, - зауважив Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, проведення польових робіт з нанесення лінії державного кордону на місцевість розпочалася на кордоні України з Росією у квітні 2012 року.

Загальна протяжність сухопутної ділянки українсько-російського кордону становить майже 1975 кілометрів.